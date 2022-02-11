Никогда в жизни так не бежала, – Велепец о результате Джимы в топ-10 на Олимпиаде-2022

Юлия Джима могла стать автором первой медали Украины на Олимпиаде-2022. Главный тренер женской команды Урош Велепец прокомментировал выступление девушек в спринте.

Велепец: Еще есть шансы побороться за медаль

Лидер сборной Украины Юлия Джима заехала в топ-10 спринта. Один досадный выстрел в "молоко" помешал биатлонистке взять олимпийскую награду.

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Главный тренер женской сборной Урош Велепец остался доволен выступлением девушек в спринтерской гонке. Словенец назвал показатель Джимы отличным результатом.

По его словам, девушки четко понимали, что для того, чтобы цепляться за медали, нужно было стрелять в ноль. Наставник отметил хорошее ход спортсменки по трассе и форму Джимы, которая уже дважды подряд попадает в десятку лучших на Олимпиаде-2022.

Велепец надеется, что Юлии удастся сохранить хорошую форму до конца Игр и подняться на пьедестал.

На стрельбе Джима потеряла секунды, но по ходу седьмой результат. Думаю, никогда в жизни так быстро не бежала. Еще два шанса есть побороться за медаль, просто здесь такая конкуренция – бегут быстро, стреляют нули – должен делать то же самое. Жаль, что выстрел Джимы отнесло на сантиметр. Все равно, должны быть довольны,

– рассказал Велепец.

О дебюте Меркушиной на Олимпиаде-2022

Следует отметить, что в спринте на Играх-2022 дебютировала Анастасия Меркушина, прилетевшая в Китай после вспышки коронавируса в женской команде. 27-летняя биатлонистка финишировала с 24-м временем, чем изрядно удивила тренерский штаб и себя саму.

Велепец рассказал, что на тренировке Меркушина выглядела тяжело. Но это стабильная ситуация для биатлонисток при адаптации к высоте.

Начала хорошо, и в конце 24 место даже с промахом – должны быть довольны. Показала хороший ход, и мы знаем, что будет лучше и лучше на высоте. Перед эстафетой уже немного спокойнее,

– признался словенский наставник.

"Белосюк выпустили из "тюрьмы"

Прокомментировал главный тренер возвращение в команду капитана Белосюк. Елена успела поддержать девушек в спринте, а уже 12 февраля сама впервые после коронавируса выйдет на трассу для тренировки.

Белосюк выпустили из "тюрьмы". Как капитан, она пришла поддержать девушек. Завтра проведем первую тренировку – увидим, как она себя будет чувствовать. Надеемся, что на эстафете она сможет сразиться на каком-то уровне,

– ответил Урош.

Напомним, что женская эстафета, которая состоится 16 февраля, может стать единственным стартом для Белосюк на Олимпиаде-2022. Биатлонистка пропустила спринт, поэтому автоматически не попадает в преследование и масс-старт.

. В настоящее время копилка сборной Украины на Олимпиаде-2022 пуста. Впереди биатлонистов ждет мужской спринт, гонки преследования, эстафеты и масс-старты.