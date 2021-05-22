Никогда не говори никогда, – Суркис оценил возможное возвращение Ярмоленко в Динамо

22 мая 2021 , 08:41
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Источник:

ПроФутбол

Президент Динамо Игорь Суркис оценил возможность возвращения форварда Вест Хэма Андрея Ярмоленко в киевский клуб.

Суркис отметил, что находится в хороших отношениях с 31-летним футболистом и считает его одним из сильнейших футболистов в истории Динамо.

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"Реально ли возвращение Ярмоленко? Никогда не говори никогда. Ярмоленко является одним из сильнейших футболистов Динамо за последнее десятилетие. Мы с ним прошли тяжелый путь, выиграли два чемпионства, прошли группу Лиги чемпионов. После этого состоялся его трансфер", – заявил Суркис.

Карьера Ярмоленко в Динамо

  • Ярмоленко выступал за Динамо с 2006-го по 2017 год. За это время он сумел сыграть 340 матчей, в которых забил 137 мячей и отдал 90 голевых передач.
  • В текущем сезоне АПЛ Ярмоленко в составе Вест Хэма провел 15 матчей.
Автор: Юрій Семенюк