Суркіс зазначив, що перебуває в хороших відносинах з 31-річним футболістом і вважає його одним з найсильніших футболістів в історії Динамо.

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"Чи реальне повернення Ярмоленка? Ніколи не говори ніколи. Ярмоленко є одним з найсильніших футболістів Динамо за останнє десятиліття. Ми з ним пройшли важкий шлях, виграли два чемпіонства, пройшли групу Ліги чемпіонів. Після цього відбувся його трансфер", – заявив Суркіс.

Кар'єра Ярмоленка в Динамо