Суркіс зазначив, що перебуває в хороших відносинах з 31-річним футболістом і вважає його одним з найсильніших футболістів в історії Динамо.
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"Чи реальне повернення Ярмоленка? Ніколи не говори ніколи. Ярмоленко є одним з найсильніших футболістів Динамо за останнє десятиліття. Ми з ним пройшли важкий шлях, виграли два чемпіонства, пройшли групу Ліги чемпіонів. Після цього відбувся його трансфер", – заявив Суркіс.
Кар'єра Ярмоленка в Динамо
- Ярмоленко виступав за Динамо з 2006-го по 2017 рік. За цей час він зумів зіграти 340 матчів, в яких забив 137 м'ячів і віддав 90 гольових передач.
- У поточному сезоні АПЛ Ярмоленко в складі Вест Хема провів 15 матчів.