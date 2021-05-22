Суркис отметил, что находится в хороших отношениях с 31-летним футболистом и считает его одним из сильнейших футболистов в истории Динамо.

К слову Сможет ли Украина одержать первую победу в 2021 году: прогноз букмекеров на матч с Бахрейном

"Реально ли возвращение Ярмоленко? Никогда не говори никогда. Ярмоленко является одним из сильнейших футболистов Динамо за последнее десятилетие. Мы с ним прошли тяжелый путь, выиграли два чемпионства, прошли группу Лиги чемпионов. После этого состоялся его трансфер", – заявил Суркис.

Карьера Ярмоленко в Динамо