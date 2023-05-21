Внук легендарного Али получил первую ничью в карьере в андеркарде боя Ломаченко

Прямо сейчас происходит главное сражение шоу между Василием Ломаченко и Девином Хейни. В андеркарде поединка свой поединок провел внук легендарного Мухаммеда Али.

Нико Али Уолш провел свой бой против Дэнни Розенбергера на арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе. Боксеры выдали интересный 8-раундовый поединок, победителя которого определяли только судьи, пишет 24 Канал.

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Редкий результат

Однако судейские мнения разделились и не смогли определить победителя поединка – 76:76, 75:77 и 77:75.

В ночь на 21 мая (в Украине) внук легендарного Мухаммеда Али получил свою первую ничью в карьере. Довольно редок результат, как для бокса.

До этого сражения Нико Али Волш одержал 8 побед, 5 из которых были нокаутом.

Видео объявления результатов боя

Отметим, что в андеркарде боя Ломаченко – Хейни свой поединок провел Джунто Накатани, сумевший победить Эндрю Малони и стать чемпионом WBO во втором легком весе.

Перед боем Ломаченко в ринг вышли Оскар Вальдес и Адам Лопес. Боксеры провели весь поединок во втором полулегком весе. Судьи же отдали победу Вальдесу.