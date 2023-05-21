Ніко Алі Волш провів свій бій проти Денні Розенбергера на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі. Боксери видали цікавий 8-раундовий двобій, переможця якого визначали лише судді, пише 24 Канал.

​Дивіться також Вбивчий нокаут в андеркарті бою Ломаченко з Хейні: Накатані став новим чемпіоном – відео

Рідкісний результат

Однак суддівські думки розділились та не змогли визначити переможця поєдинку – 76:76, 75:77 та 77:75.

У ніч на 21-ше травня (в Україні) онук легендарного Мухаммеда Алі здобув свою першу нічию у кар'єрі. Доволі рідкісний результат, як для боксу.

До цього бою Ніко Алі Волш здобув 8 перемог, 5 з яких були нокаутом.

Відео оголошення результатів бою

Відзначимо, що в андеркарді бою Ломаченко – Хейні свій поєдинок провів Джунто Накатані, який зумів перемогти Ендрю Малоні та стати чемпіоном WBO у другій найлегшій вазі.

Перед боєм Ломаченка у ринг вийшли Оскар Вальдес та Адам Лопес. Боксери провели увесь поєдинок у другій напівлегкій вазі. Судді ж віддали перемогу Вальдесу.