Промоутер Боб Арум начал свою деятельность с организации поединка Али против Джорджа Чувало в марте 1966 года, а через полвека Арум организует первый бой для внука иконы бокса.

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Арум рассказал, что Уолш работал с тренером чемпиона мира Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) – Шугаром Хиллом Стюардом и тот сообщил, что у парня есть талант.

"Я точно знаю, что мой дед не хотел бы, чтобы я был с любым другим промоутером, кроме Боба Арума. Вы видели, как Дон Кинг обращался с моим дедушкой и Майком Тайсоном, многим людям нельзя доверять в боксе, и Боб Арум – один из тех людей, которых уважают не только в боксе, но и в бизнесе в целом", – сказал Уолш.

Кто такой Мохаммед Али?