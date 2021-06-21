Промоутер Боб Арум начал свою деятельность с организации поединка Али против Джорджа Чувало в марте 1966 года, а через полвека Арум организует первый бой для внука иконы бокса.
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Арум рассказал, что Уолш работал с тренером чемпиона мира Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) – Шугаром Хиллом Стюардом и тот сообщил, что у парня есть талант.
"Я точно знаю, что мой дед не хотел бы, чтобы я был с любым другим промоутером, кроме Боба Арума. Вы видели, как Дон Кинг обращался с моим дедушкой и Майком Тайсоном, многим людям нельзя доверять в боксе, и Боб Арум – один из тех людей, которых уважают не только в боксе, но и в бизнесе в целом", – сказал Уолш.
Кто такой Мохаммед Али?
- Мохаммед Али родился в 1942 году, занимался боксом с 12 лет. В 1960-х, после того как присоединился к организации "Нация ислама", сменил имя сначала на Кассиус Икс (члены движения отказывались от фамилий, считая их пережитком рабства), затем на Мохаммед Али.
- Он провел на профессиональном ринге 61 поединок и выиграл 56. Неоднократно получал титулы "Боксер года" и "Боксер десятилетия". Несколько изданий также признали его "Боксёром века". Умер от септического шока в 2016 году, через 25 лет после последнего боя.