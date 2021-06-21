Промоутер Боб Арум почав свою діяльність з організації поєдинку Алі проти Джорджа Чувало березні 1966 року, а через півстоліття Арум організовує перший бій для онука ікони боксу.
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Арум розповів, що Уолш працював з тренером чемпіона світу Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) – Шугаром Хіллом Стюардом і той повідомив, що у хлопця є талант.
"Я точно знаю, що мій дід не хотів би, щоб я був з будь-яким іншим промоутером, крім Боба Арума. Ви бачили, як Дон Кінг звертався з моїм дідусем і Майком Тайсоном, багатьом людям не можна довіряти в боксі, і Боб Арум – один з тих людей, яких поважають не тільки в бокс, але і в бізнесі в цілому", – сказав Уолш.
Хто такий Мохаммед Алі?
- Мохаммед Алі народився в 1942 році, займався боксом з 12 років. У 1960-х, після того як приєднався до організації "Нація ісламу", змінив ім'я спочатку на Кассіус Ікс (члени руху відмовлялися від прізвищ, вважаючи їх пережитком рабства), потім на Мохаммед Алі.
- Він провів на професійному рингу 61 поєдинок і виграв 56. Неодноразово отримував титули "Боксер року" і "Боксер десятиліття". Кілька видань також визнали його "Боксером століття". Помер від септичного шоку в 2016 році, через 25 років після останнього бою.