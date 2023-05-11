Хорошо провинился: экс-игрока Динамо дисквалифицировали на год и лишили чемпионства команду
Источник:Официальный сайт АБФФ
Никита Корзун наломал дров в своей последней команде. Опорный полузащитник понесет наказание.
В чемпионате Беларуси по футболу возник серьезный скандал. Никиту Корзуна на год отстранили от футбола за участие в договорных матчах.
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Наказывать так, чтобы больше такого не провернули
Контрольно-дисциплинарный комитет "Ассоциации Белорусская федерация футбол" принял решение по делу о договорных матчах внутреннего чемпионата. Таким образом и наказали полузащитника солигорского Шахтера Никиту Корзуна, Экс-игрок Динамо получил годовую дисквалификацию и штраф в размере 11 тысяч белорусских рублей.
Не только футболист попал под санкции, под горячую руку попал и его коллектив Шахтер Солигорск, возглавлявший в свое время Юрий Вернидуб. "Горняков" решили наказать максимально жестко, поэтому клуб лишили чемпионства-2022, а также 30 очков в следующем розыгрыше чемпионата и еще 20 очков после первого покарательного сезона. Бонусом Шахтеру решили влепить штраф в 370 тысяч белорусских рублей.
Никита Корзун в Динамо
- Белорусский полузащитник, которому приписывали большие перспективы, присоединился к киевскому Динамо из минского в 2016 году за 700 тысяч евро.
- В сезоне-2015/2016 вышел на поле только в последнем матче первенства, в котором отличился голевой передачей. Во второй половине 2016 года стало чаще появляться в составе. Однако в начале 2017 года снова потерял место в основе и выступал за молодежный состав. В первой половине сезона-2017/2018, когда команду возглавил другой земляк Никиты Александр Хацкевич, Корзун снова стал попадать в состав, однако в 2018 году перестал появляться на поле.
- После окончания сезона Динамо выставило Корзуна на трансфер, и в июле 2018 года полузащитник на правах аренды вернулся в минское Динамо. После завершения временного согласия не попал в состав киевлян на заграничный сбор и вскоре был отдан в аренду в саудовский клуб Аль-Фатех, а затем Корзун временно перешел в Вилафранкенше со второго дивизиона в Португалии. В 2020 полузащитник окончательно вернулся в Беларусь, перейдя в Шахтер Солигорск.