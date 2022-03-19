Никакими братьями не были и не будем, – Зозуля о выражении россиян относительно братских народов

Роман Зозуля активно выражает свою украинскую патриотическую позицию. Футболист испанской Фуэнлабрады выразил свое мнение о том, что россияне называли свой и украинский народ братьями.

Зозуля: Мы совсем разные, ну совсем

Роман Зозуля против того, что россияне нас всю жизнь называли братьями. Разве братья могут нападать друг на друга? Поэтому эти слова народа враждебной страны ошибочны.

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Украинский форвард заявил, что никакими братьями мы не были и не будем в будущем, особенно после того, что сделала Россия.

Зозуля сравнил обе нации. Роман отметил характер украинцев, объединившихся после нападения русской орды.

Всегда они говорили, что мы братья. Мы совсем разные, никакими мы братьями не были и не будем уже никогда в жизни, и дай Бог, чтобы никогда об этом и не упоминали. Мы совсем разные, ну совсем. У нас есть какой-то свой стержень, у нас есть нация, у нас есть люди, которые могут объединиться,

– сказал Зозуля.