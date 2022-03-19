Никакими братьями не были и не будем, – Зозуля о выражении россиян относительно братских народов
Источник:Денисов Time
Роман Зозуля активно выражает свою украинскую патриотическую позицию. Футболист испанской Фуэнлабрады выразил свое мнение о том, что россияне называли свой и украинский народ братьями.
Зозуля: Мы совсем разные, ну совсем
Роман Зозуля против того, что россияне нас всю жизнь называли братьями. Разве братья могут нападать друг на друга? Поэтому эти слова народа враждебной страны ошибочны.
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Украинский форвард заявил, что никакими братьями мы не были и не будем в будущем, особенно после того, что сделала Россия.
Зозуля сравнил обе нации. Роман отметил характер украинцев, объединившихся после нападения русской орды.
Всегда они говорили, что мы братья. Мы совсем разные, никакими мы братьями не были и не будем уже никогда в жизни, и дай Бог, чтобы никогда об этом и не упоминали. Мы совсем разные, ну совсем. У нас есть какой-то свой стержень, у нас есть нация, у нас есть люди, которые могут объединиться,
– сказал Зозуля.
- Хотя Зозуля выступает в далекой Испании, одним из первых откликнулся помочь украинскому народу и армии. Футболист делает это еще поначалу боевых действий на Донбассе.
- Роман направил из Испании две машины скорой помощи, которые отправились в Харьков и Киев. Для него полномасштабное вторжение России в Украину не стало неожиданностью.
- Также форвард вообще не понимает, что есть в уме россиян, что они продолжают защищать Путина и верить в так называемую "спецоперацию".