Зозуля: Ми зовсім різні, ну зовсім

Роман Зозуля проти того, що росіяни нас усе життя називали братами. Хіба брати можуть нападати одне на одного. Тому ці слова народу ворожої країни є хибними.

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Український форвард заявив, що ніякими братами ми не були і не будемо у майбутньому, а особливо після того, що зробила Росія.

Зозуля порівняв обидві нації. Роман відзначив характер українців, які об'єднались після нападу російської орди.

Завжди вони говорили, що ми брати. Ми зовсім різні, ніякими ми братами не були і не будемо вже ніколи в житті, і дай Боже, щоб ніколи про це і не згадували. Ми зовсім різні, ну зовсім. У нас є якийсь свій стрижень, у нас є нація, у нас є люди, які можуть об'єднатися,

– сказав Зозуля.