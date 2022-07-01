Плюнул в болельщиков: звездного теннисиста наказали за дерзкую выходку на Уимблдоне
1 июля 2022 , 14:10Читати новину українською
Источник:The Sun
Австралийский теннисист Ник Кирес отметился позорным поведением на Уимблдоне. Игрок плюнул в сторону болельщиков.
Организаторы уже наказали наглого теннисиста
В первом круге Уимблдона австралиец победил британца Пола Джабба по итогам 5 сетов. Именно эта встреча запомнилась скандальным поведением Киреса.
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Во время встречи Кирьос ударил мячом в сторону зрителей. Затем в одном из эпизодов он плюнул на трибуны с болельщиками.
Ник признался, что действительно плюнул в сторону трибун. Мол, некоторые болельщики оскорбляли его во время матча.
Организаторы Уимблдона все равно оштрафовали Кириоса на 8211 фунтов стерлингов.
Киресс плюнул на болельщиков / Фото The Sun
Успехи теннисиста в Лондоне
- Кирьос пробился в третий круг Уимблдона. В матче второго круга Кирьос в трех сетах обыграл представителя Сербии Филиппа Страновича.
- Игра продолжалась 1 час 26 минут. За три сета Киресс выполнил 24 эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 14. На счету Страновича четыре подачи навылет, три двойные ошибки и полное отсутствие брейк-пойнтов.
- В третьем круге Уимблдона Ник Киресс встретится с победителем пары Джордан Томпсон (Австралия) – Стефанос Циципас (Греция).