Организаторы уже наказали наглого теннисиста

В первом круге Уимблдона австралиец победил британца Пола Джабба по итогам 5 сетов. Именно эта встреча запомнилась скандальным поведением Киреса.

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Во время встречи Кирьос ударил мячом в сторону зрителей. Затем в одном из эпизодов он плюнул на трибуны с болельщиками.

Ник признался, что действительно плюнул в сторону трибун. Мол, некоторые болельщики оскорбляли его во время матча.

Организаторы Уимблдона все равно оштрафовали Кириоса на 8211 фунтов стерлингов.

Киресс плюнул на болельщиков / Фото The Sun

Успехи теннисиста в Лондоне

Кирьос пробился в третий круг Уимблдона. В матче второго круга Кирьос в трех сетах обыграл представителя Сербии Филиппа Страновича.

Игра продолжалась 1 час 26 минут. За три сета Киресс выполнил 24 эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 14. На счету Страновича четыре подачи навылет, три двойные ошибки и полное отсутствие брейк-пойнтов.

В третьем круге Уимблдона Ник Киресс встретится с победителем пары Джордан Томпсон (Австралия) – Стефанос Циципас (Греция).

Напомним. Российских и белорусских теннисистов не допустили в Уимблдон. Соответствующее решение организаторы приняли еще в апреле.