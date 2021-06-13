Нидерланды забили два гола в ворота Украины

Сборная Нидерландов открыла счет в матче Евро-2020. После перерыва голом в воротах сборной Украины отметились полузащитник Джорджиньо Вейналдум и нападающий Ваут Вегхорст.

Болезненный укол Вейналдума

Сборная Украины пропустила гол на 52 минуте. Украинцы прозевали неприятную атаку по левому флангу обороны.

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Виталий Миколенко не сумел остановить Мемфиса Депая, который выполнил прострел с фланга. Вратарь Георгий Бущан прервал передачу, но мяч оказался у Вейналдума.

Полузащитник сборной Нидерландов попал в пустые ворота.

Через 7 минут мяч второй раз побывал в воротах Украины. Дюмфрис продавил Миколенко, и арбитр не зафиксировал нарушение правил. После этого Ваут Вегхорст отличился в воротах Бущана.

Арбитры VAR пересматривали момент на предмет нарушения правил, но ничего "криминального" в действиях Дюмфриса не нашли.