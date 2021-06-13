Подвійний удар Нідерландів

Збірна України пропустила гол на 52 хвилині. Українці пропустили неприємну атаку лівим флангом оборони.

До теми Нідерланди – Україна: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Віталій Миколенко не зумів зупинити Мемфіса Депая, який виконав простріл з флангу. Воротар Георгій Бущан перервав передачу, але м'яч опинився у Вейналдума.

Півзахисник збірної Нідерландів поцілив у порожні ворота.

Через 7 хвилин м'яч вдруге побував у воротах України. Дамфріс протиснув Миколенка й арбітр не зафіксував порушення правил. Пісдя цього Ваут Вегхорст відзначився у воротах Бущана.

Арбітри VAR переглядали момент на предмет порушення правил, але нічого "кримінального" у діях Дамфріса не знайшли.