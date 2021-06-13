Матч между сборными Украины и Нидерландов состоится на стадионе в Амстердаме. Именно на этом стадионе сборная Нидерланды проведет все три матча группового этапа. А вот украинцы два следующих матча группового этапа проведут в Бухаресте.

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Для сборной Украины это третий подряд чемпионат Европы по футболу. Между тем Нидерланды не сумели пробиться на предыдущий турнир в 2016 году. Однако "оранье" – чемпионы Евро-1988.

На сайте Спорт 24 будет доступна текстовая онлайн трансляция матча между сборными Украины и Нидерландов. Также на сайте будут опубликованы видео голов и обзор матча.