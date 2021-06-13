Состав сборной Украины на матч против Нидерландов

Сборные Нидерландов и Украины 13 июня встретятся в Амстердаме в рамках первого тура группы C на Евро-2020. Наставник украинцев Андрей Шевченко определился со стартовым составом на игру.

Андрей Шевченко решил не отказываться от традиционной для сборной тактики 4:3:3. Именно по этой схеме "сине-желтые" прошли отборочный цикл на Евро-2020.

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Наставник Украины решил доверить место в составе 18-летнему Илье Забарному вместо Сергея Кривцова. Также со стартовых минут игру начнет Сергей Сидорчук, а не Тарас Степаненко.

Стартовый состав Нидерландов и Украины

Нидерланды: Стекеленбург, де Врай, Вейналдум, Депай, ван Анхольт, де Рон, Блинд, Вегхорст, де Йонг, Думфрис, Тимбер.

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Малиновский, Сидорчук, Ярмоленко, Зубков, Яремчук.

Отметим, что в заявку сборной Украины на игру не попали Виктор Цыганков, Георгий Судаков и Роман Безус.