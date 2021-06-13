Андрій Шевченко вирішив не відмовлятися від традиційної для збірної тактики 4:3:3. Саме з цією схемою "синьо-жовті" пройшли відбірковий цикл на Євро-2020.

Дізнайтесь більше Україна розпочинає боротьбу на Євро-2020: анонс матчу з Нідерландами

Наставник України вирішив довірити місце у складі 18-річному Іллі Забарному замість Сергія Кривцова. Також зі стартових хвилин гру розпочне Сергій Сидорчук, а не Тарас Степаненко.

Стартовий склад Нідерландів та України

Нідерланди: Стекеленбург, Де Врей, Вейналдум, Депай, Ван Анхольт, Де Роон, Блінд, Веггорст, де Йонг, Думфіс, Тімбер

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Зінченко, Маліновський, Сидорчук, Ярмоленко, Зубков, Яремчук.

Зауважимо, що в заявку збірної України на гру не потрапили Віктор Циганков, Георгій Судаков та Роман Безус.