Нидерланды – Украина: где смотреть онлайн матч Евро-2020

В воскресенье, 13 июня, сборные Украины и Нидерландов сыграют матч на чемпионе Европы по футболу. Это будет матч группы C. И его можно будет посмотреть в Украине.

Матч между сборными Украины и Нидерландов начнется в 22:00. И станет последним 13 июня на Евро-2020.

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В Украине его можно будет посмотреть как по телевизору, так и онлайн.

Транслировать матч Украина – Нидерланды будут каналы:

Украина

Футбол 1

Футбол 2

Начало трансляции в 21:50.

Смотреть онлайн матч Украина – Нидерланды можно будет на всех платформах, которые транслируют эти каналы. Среди них – Oll.tv и Megogo. В Украине смотреть каналы "Футбол 1/2/3" можно по спутнику и в пакетах кабельных или IPTV операторов.