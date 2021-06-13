Матч между сборными Украины и Нидерландов начнется в 22:00. И станет последним 13 июня на Евро-2020.
Подробнее Украина начинает борьбу на Евро-2020: анонс матча с Нидерландами
В Украине его можно будет посмотреть как по телевизору, так и онлайн.
Транслировать матч Украина – Нидерланды будут каналы:
- Украина
- Футбол 1
- Футбол 2
Начало трансляции в 21:50.
Смотреть онлайн матч Украина – Нидерланды можно будет на всех платформах, которые транслируют эти каналы. Среди них – Oll.tv и Megogo. В Украине смотреть каналы "Футбол 1/2/3" можно по спутнику и в пакетах кабельных или IPTV операторов.