Нідерланди – Україна: головне
- Що: 1 тур групи C
- Де: стадіон "Йохан Кройфф Арена", Амстердам (Нідерланди)
- Коли: неділя, 13 червня, 22:00
- Трансляція: канал "Футбол 1", "Футбол 2", ТРК "Україна", Oll.tv, Megogo, текстова трансляція на Спорт 24
До речі Воротар заб'є гол, а чемпіоном Євро-2020 стане нова збірна: неочікувані прогнози
Шлях на Євро
На відміну від України, Нідерланди не грали у Франції на Євро-2016. Для нашої команди цей чемпіонат Європи стане третьою фінальною стадією. Натомість Нідерланди зіграють у фінальній стадії Євро вдесяте. У 1988 році вони стали чемпіонами.
- У відборі на Євро-2020 збірна України посіла перше місце в групі з Португалією, Сербією, Люксембургом та Литвою та вперше вийшла напряму на Євро.
Команда Андрія Шевченка не програла жодної гри та перемогла у Києві збірну Португалії. Останні – чинні чемпіони Європи.
- Нідерланди могли не стати суперником України, якби не втратили очки у кваліфікаційній грі проти Північної Ірландії.
Тоді команда ще Рональда Кумана пропустила вперед команду Німеччини. Також суперниками "помаранчевих" були Білорусь та Естонія. Нідерландці програли тільки одну гру німцям.
Зміна тренера в Нідерландів
51-річний Франк де Бур змінив Рональда Кумана на посаді головного тренера Нідерландів 23 вересня 2020 року. Попередній наставник "помаранчевих" не встояв перед пропозицією каталонської Барселони.
- На чолі Нідерландів де Бур провів 11 матчів, з яких 7 – офіційні. В активі Нідерландів всього 5 перемог та 4 нічиї. Ще дві гри нідерландці програли.
Нідерланди сенсаційно програли Туреччині у відборі на ЧС-2022 та поступилися Італії у Лізі націй.
Туреччина – Нідерланди відеоогляд
Статистика на Євро
Нідерланди зіграли у фінальних стадіях дев'яти чемпіонатів Європи. Вони пропустили Євро-2016, вперше не пройшовши кваліфікацію з 1984-го.
- "Помаранчеві" – чемпіони Європи 1988 року, це єдиний великий міжнародний трофей збірної. У фіналі вони обіграли збірну СРСР.
Нідерландська збірна не виходить у плей-офф з 2008 року. У 1976 команда фінішувала третьою. У 1992, 2000 та 2004 роках нідерландці зупинялися у півфіналі.
- До домашнього Євро-2012 українці не грали у фінальних стадіях, але цей чемпіонат Європи стане для нас третім поспіль.
До початку Євро-2020 Україна зазнала п'ять поразок у шести матчах фінальних стадій. Винятком став дебютний поєдинок Євро-2012, коли "синьо-жовті" розпочали з перемоги над шведами 2:1.
Обидва м'ячі в Києві забив Андрій Шевченко, який нині очолює нашу команду. До Євро-2020 це єдині голи українців у фінальних турнірах чемпіонатів Європи.
Україна – Швеція відеоогляд
- На Євро-2016 під керівництвом Михайла Фоменка українці посіли останнє місце в групі С і першими вилетіли з турніру.
Очні зустрічі
Нідерланди й Україна не зустрічалися в офіційних матчах. Обидві попередні зустрічі були товариськими.
24 травня 2008 року збірні зустрілися в Роттердамі. Голи Дірка Кюйта, Клааса-Яна Хунтелаара та Раяна Бабеля принесли команді Марко ван Бастена переконливу перемогу 3:0.
Що цікаво, українців очолював Олексій Михайличенко. Михайличенко і ван Бастен грали один проти одного у фіналі Євро-1988 у складі збірних СРСР і Нідерландів відповідно.
11 серпня 2010 року Нідерланди й України зустрілися на "Донбас Арені" у Донецьку й розписали нічию.
Україна – Нідерланди 2010 рік / Фото Sky Sports
Підопічні Берта ван Марвейка на 73-й хвилині зусиллями ексгравця Динамо Джермейна Ленса вийшли вперед. Проте Олександр Алієв через дві хвилини відновив паритет.
Андрій Шевченко взяв участь в обох матчах з Нідерландами. Капітан нашої збірної Андрій Пятов провів всі 90 хвилин у донецькій зустрічі.
Кадрова ситуація
Перед Євро-2020 обидві збірні втратили важливих футболістів. У складі збірної України на турнір не поїхали:
- Віталій Буяльський
- Віктор Коваленко
- Жуніор Мораес
- Євген Коноплянка
- Валерій Бондар
У Нідерландів також серйозні втрати перед чемпіонатом Європи, адже турнір пропустить капітан команди Вірджіл ван Дейк. Також не зіграє хавбек Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек і воротар Валенсії Яспер Сіллессен.
Матч проти України пропустить основний захисник Маттейс де Лігт.
Лідери команд
Ключовими гравцями Нідерландів є Мемфіс Депай з Ліона та Джорджіньо Вейналдум з ПСЖ.
У відборі на Євро Депай зробив 8 гольових передач і є найкращим диспетчером відбіркового циклу. Крім цього, він забив 6 м'ячів. Мемфіс взяв участь у 58% з 24 гольових атак "помаранчевих".
Мемфіс Депай / Фото AP
Щодо Вейналдума, то він у перших 53 матчах за збірну забив 10 м'ячів. У семи матчах кваліфікації Євро-2020 записав на свій рахунок 8 голів і став найкращим бомбардиром "помаранчевих".
Ударною силою України залишаються гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко та лідер Аталанти Руслан Маліновський.
У сезоні 2020/21 Маліновський забив 10 голів у всіх турнірах та став найкращим асистентом чемпіонату Італії (11 асистів за версією Серії А, статистичні портали дають 12).
Натомість Олександр Зінченко разом з Манчестер Сіті виграв англійську Прем'єр-лігу та Кубок англійської ліги. "Містяни" програли у фіналі Ліги чемпіонів Челсі. Українець визнаний найкращим гравцем фіналу у складі Манчестер Сіті.
Прогноз букмекерів
Очікуваним фаворитом поєдинку є збірна Нідерландів. У букмекерській компанії Favbet перемогу підопічних де Бура оцінили коефіцієнтом 1,66.
Втім, українська збірна яскраво стартує на чемпіонатах Європи. У 2012 році "синьо-жовті" красиво обіграли шведів. У Франції наша команда у конкурентій грі поступилася німцям.
То чому б Україні не зіграти в першій грі в нічию? Букмекери вважають, що в команди Шевченка більше шансів взяти одне очко, аніж три. Коефіцієнт 4 на те, що матч завершиться мировою. Якщо ж Україна виграє поєдинок – коефіцієнт 5,70.