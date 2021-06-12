Нідерланди – Україна: головне

Що: 1 тур групи C

Де: стадіон "Йохан Кройфф Арена", Амстердам (Нідерланди)

Коли: неділя, 13 червня, 22:00

Трансляція: канал "Футбол 1", "Футбол 2", ТРК "Україна", Oll.tv, Megogo, текстова трансляція на Спорт 24

До речі Воротар заб'є гол, а чемпіоном Євро-2020 стане нова збірна: неочікувані прогнози

Шлях на Євро

На відміну від України, Нідерланди не грали у Франції на Євро-2016. Для нашої команди цей чемпіонат Європи стане третьою фінальною стадією. Натомість Нідерланди зіграють у фінальній стадії Євро вдесяте. У 1988 році вони стали чемпіонами.

У відборі на Євро-2020 збірна України посіла перше місце в групі з Португалією, Сербією, Люксембургом та Литвою та вперше вийшла напряму на Євро.

Команда Андрія Шевченка не програла жодної гри та перемогла у Києві збірну Португалії. Останні – чинні чемпіони Європи.

Нідерланди могли не стати суперником України, якби не втратили очки у кваліфікаційній грі проти Північної Ірландії.

Тоді команда ще Рональда Кумана пропустила вперед команду Німеччини. Також суперниками "помаранчевих" були Білорусь та Естонія. Нідерландці програли тільки одну гру німцям.

Зміна тренера в Нідерландів

51-річний Франк де Бур змінив Рональда Кумана на посаді головного тренера Нідерландів 23 вересня 2020 року. Попередній наставник "помаранчевих" не встояв перед пропозицією каталонської Барселони.

На чолі Нідерландів де Бур провів 11 матчів, з яких 7 – офіційні. В активі Нідерландів всього 5 перемог та 4 нічиї. Ще дві гри нідерландці програли.

Нідерланди сенсаційно програли Туреччині у відборі на ЧС-2022 та поступилися Італії у Лізі націй.

Туреччина – Нідерланди відеоогляд

Статистика на Євро

Нідерланди зіграли у фінальних стадіях дев'яти чемпіонатів Європи. Вони пропустили Євро-2016, вперше не пройшовши кваліфікацію з 1984-го.

"Помаранчеві" – чемпіони Європи 1988 року, це єдиний великий міжнародний трофей збірної. У фіналі вони обіграли збірну СРСР.

Нідерландська збірна не виходить у плей-офф з 2008 року. У 1976 команда фінішувала третьою. У 1992, 2000 та 2004 роках нідерландці зупинялися у півфіналі.

До домашнього Євро-2012 українці не грали у фінальних стадіях, але цей чемпіонат Європи стане для нас третім поспіль.

До початку Євро-2020 Україна зазнала п'ять поразок у шести матчах фінальних стадій. Винятком став дебютний поєдинок Євро-2012, коли "синьо-жовті" розпочали з перемоги над шведами 2:1.

Обидва м'ячі в Києві забив Андрій Шевченко, який нині очолює нашу команду. До Євро-2020 це єдині голи українців у фінальних турнірах чемпіонатів Європи.

Україна – Швеція відеоогляд

На Євро-2016 під керівництвом Михайла Фоменка українці посіли останнє місце в групі С і першими вилетіли з турніру.

Очні зустрічі

Нідерланди й Україна не зустрічалися в офіційних матчах. Обидві попередні зустрічі були товариськими.

24 травня 2008 року збірні зустрілися в Роттердамі. Голи Дірка Кюйта, Клааса-Яна Хунтелаара та Раяна Бабеля принесли команді Марко ван Бастена переконливу перемогу 3:0.

Що цікаво, українців очолював Олексій Михайличенко. Михайличенко і ван Бастен грали один проти одного у фіналі Євро-1988 у складі збірних СРСР і Нідерландів відповідно.

11 серпня 2010 року Нідерланди й України зустрілися на "Донбас Арені" у Донецьку й розписали нічию.



Україна – Нідерланди 2010 рік / Фото Sky Sports

Підопічні Берта ван Марвейка на 73-й хвилині зусиллями ексгравця Динамо Джермейна Ленса вийшли вперед. Проте Олександр Алієв через дві хвилини відновив паритет.

Андрій Шевченко взяв участь в обох матчах з Нідерландами. Капітан нашої збірної Андрій Пятов провів всі 90 хвилин у донецькій зустрічі.

Кадрова ситуація

Перед Євро-2020 обидві збірні втратили важливих футболістів. У складі збірної України на турнір не поїхали:

Віталій Буяльський

Віктор Коваленко

Жуніор Мораес

Євген Коноплянка

Валерій Бондар

У Нідерландів також серйозні втрати перед чемпіонатом Європи, адже турнір пропустить капітан команди Вірджіл ван Дейк. Також не зіграє хавбек Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек і воротар Валенсії Яспер Сіллессен.

Матч проти України пропустить основний захисник Маттейс де Лігт.

Лідери команд

Ключовими гравцями Нідерландів є Мемфіс Депай з Ліона та Джорджіньо Вейналдум з ПСЖ.

У відборі на Євро Депай зробив 8 гольових передач і є найкращим диспетчером відбіркового циклу. Крім цього, він забив 6 м'ячів. Мемфіс взяв участь у 58% з 24 гольових атак "помаранчевих".



Мемфіс Депай / Фото AP

Щодо Вейналдума, то він у перших 53 матчах за збірну забив 10 м'ячів. У семи матчах кваліфікації Євро-2020 записав на свій рахунок 8 голів і став найкращим бомбардиром "помаранчевих".

Ударною силою України залишаються гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко та лідер Аталанти Руслан Маліновський.

У сезоні 2020/21 Маліновський забив 10 голів у всіх турнірах та став найкращим асистентом чемпіонату Італії (11 асистів за версією Серії А, статистичні портали дають 12).

Натомість Олександр Зінченко разом з Манчестер Сіті виграв англійську Прем'єр-лігу та Кубок англійської ліги. "Містяни" програли у фіналі Ліги чемпіонів Челсі. Українець визнаний найкращим гравцем фіналу у складі Манчестер Сіті.

Прогноз букмекерів

Очікуваним фаворитом поєдинку є збірна Нідерландів. У букмекерській компанії Favbet перемогу підопічних де Бура оцінили коефіцієнтом 1,66.

Втім, українська збірна яскраво стартує на чемпіонатах Європи. У 2012 році "синьо-жовті" красиво обіграли шведів. У Франції наша команда у конкурентій грі поступилася німцям.

То чому б Україні не зіграти в першій грі в нічию? Букмекери вважають, що в команди Шевченка більше шансів взяти одне очко, аніж три. Коефіцієнт 4 на те, що матч завершиться мировою. Якщо ж Україна виграє поєдинок – коефіцієнт 5,70.