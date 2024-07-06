Безумная битва за полуфинал Евро-2024: онлайн-трансляция матча Нидерланды – Турция

Сборные Нидерландов и Турции сыграют на чемпионате Европы 6 июля 2024 года. Трансляцию игры в Берлине можно смотреть онлайн на сайте 24 Канала.

В субботу, 6 июля, пройдут два четвертьфинальных матча на чемпионате Европы-2024. В последней игре дня, которая пройдет в Берлине, сборная Нидерландов будет противостоять сборной Турции, пишет 24 Канал.

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В ожидании голевой феерии

Соперники по берлинскому четвертьфиналу являются одними из самых атакующих команд турнира. Нидерланды и Турция забили по 7 голов в первых четырех матчах. Их лучшими играми стали встречи в 1/8 финала.

Нидерландцы разгромили Румынию, отправив в ее ворота три "сухих" мяча. Турция же выдала суперматч против Австрии, которой пророчили проход аж в полуфинал.

Впрочем, судьбу путевки в 1/2 финала определят именно голландцы и турки. Фаворитом является сборная Нидерландов, но команда Кумана умеет удивлять не только с приятной стороны. А кураж Турции может сыграть им на руку.

Тем не менее кадровая ситуация перед встречей куда лучше у Нидерландов. Тренер может рассчитывать на всех игроков, тогда как у Винченцо Монтеллы недоступны три важных игрока. Из-за дисквалификаций Демирал, Юксек и Кокчу пропустят эту битву.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Нидерланды – Турция пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Также встречу вживую можно будет увидеть на региональных каналах Суспільного. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Турция. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.