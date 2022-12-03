Нидерланды – США: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2022

В субботу, 3 декабря, сборные Нидерландов и США в личной встрече будут определять судьбу путевки в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Следите за главными моментами поединка вместе с нами!

В субботу, 3 декабря, на чемпионате мира 2022 года начинается стадия плей-офф. В первой игре дня сойдутся сборные Нидерландов и США, пишет 24 канал.

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Команда Луи ван Гаала набрала 7 очков в группе, хотя у нее были некоторые проблемы с получением результата. Сенегальцев "оранжевые" одолели только благодаря двум поздним голам, а с Эквадором пришлось согласиться на ничью (1:1). Без проблем выиграли только у Катара (2:0).

Американцы заняли второе место в группе, показав уверенную игру. В первом туре "янкиз" упустили победу над Уэльсом из-за глупого пенальти (1:1), после чего на равных сыграли с Англией (0:0). А в последнем туре США без проблем одолел Иран в лобной игре (1:0).

Главным голеадором "оранье" является форвард ПСВ Коди Гакпо. Нападающий забивал по голу в каждом матче группы и находится среди главных бомбардиров ЧМ-2022.

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Американцы же многое не забивали – всего два гола. Валлийцам забил Тимоти Веа, а победный гол Ирана на счету Кристиана Пулишича. Победитель поединка Нидерланды – США сыграет в четвертьфинале с Аргентиной или Австралией.

Матч Нидерланды – США начнется в 17.00. Трансляция матча будет доступна в эфире местных телеканалов "Суспільного", а также на сайте " Суспільне Спорт ".

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды – США для тех, кто не сможет наблюдать за перипетиями на поле вживую.

Нидерланды – США онлайн