У суботу, 3 грудня, на чемпіонаті світу 2022 починається стадія плей-офф. У першій грі дня зійдуться між собою збірні Нідерландів та США, пише 24 канал.

До теми Нідерланди на шляху до першого золота: чи зможуть США зупинити підопічних ван Гаала в 1/8 фіналу

Команда Луї ван Гаала набрала 7 очок в групі, хоча у неї були деякі проблеми зі здобуттям результату. Сенегальців "помаранчеві" здолали лише завдяки двом пізнім голам, а з Еквадором довелось погодитись на нічию (1:1). Без проблем виграли лише у Катару (2:0).

Американці ж посіли друге місце в групі, показавши впевнену гру. У першому турі "янкіз" втратили перемогу над Уельсом через дурний пенальті (1:1), після чого на рівних зіграли з Англією (0:0). А в останньому турі США без проблем здолав Іран у лобовій грі (1:0).

Головним голеадором "ораньє" є форвард ПСВ Коді Гакпо. Нападник забивав по голу у кожному матчі групи і знаходиться серед головних бомбардирів ЧС-2022.

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Американці ж багато не забивали – всього два голи. Валлійцям забив Тімоті Веа, а переможний гол Ірану на рахунку Крістіана Пулішича. Переможець поєдинку Нідерланди – США зіграє у чвертьфіналі з Аргентиною або Австралією.

Матч Нідерланди – США розпочнеться о 17:00. Трансляція матчу буде доступна в ефірі місцевих телеканалів "Суспільного", а також на сайті "Суспільне Спорт".

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Нідерланди – США для тих, хто не зможе спостерігати за перипетіями на полі наживо.

Нідерланди – США онлайн