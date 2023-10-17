Это сильно поможет Украине: Нидерланды вырвали победу в Греции и почти вышли на Евро – видео

Команда Рональда Кумана была близка к потере очков в Афинах, что подвергло сомнению выход команды на чемпионат Европы. Впрочем, пенальти в компенсированное время перевернули ситуацию в пользу "оранжевых".

Греция – Нидерланды 0:1

Гол: ван Дейк, 90+3 (пен)

В понедельник, 18 октября, в Европе прошли игры квалификации Евро-2024. В центральном матче дня Греция принимала Нидерланды в рамках группы В, пишет 24 канал.

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Фартовые Нидерланды

Встреча имела решающее значение для обеих команд. Франция уже гарантировала себе выход на чемпионат, тогда как на вторую путевку претендуют как раз "эллины" и "оранжевые".

Голландцы были фаворитами встречи, но в турнирной таблице было отставание от греков в три очка. Поэтому подопечным Кумана необходимо было побеждать. С этим у них возникли серьезные проблемы.

Греция оказывала достойное сопротивление гостям, которые из-за кадровых проблем были не так остры в нападении. Тем более, на 28 минуте Вегхорст упустил пенальти, который потянул Влаходимос.

тем самым фортуна таки улыбнулась фавориту. На 90+1 минуте Павлидис сбил Бробби в собственной площадке и на этот раз с отметки точно пробил капитан Нидерландов Вирджил ван Дейк.

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Успех в пользу Украины

Победа позволила "оранжевым" сравняться по очкам с Грецией и выйти на второе место. Теперь подопечные Кумана явные фавориты в битве за путевку на Евро, ведь есть еще и матч в запасе. К тому же у греков осталась только игра против Франции, а у голландцев против Ирландии и Гибралтара.

Отметим, что выход Нидерландов на Евро откроет Украину путь в плей-офф в случае неудачи команды Реброва в отборе. Для попадания в стыковые матчи нашу команду устроит любое из двух условий:

кто-то из квартета Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Финляндия выйдет напрямую на Евро через группу

нидерланды попадут напрямую на Евро, в таком случае Украину допустят в плей-офф Лиги А

там ее соперниками могут стать Хорватия или Уэльс, Польша или Чехия и Эстония.

если Нидерланды, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Финляндия и Украина не попадут на Евро напрямую, то наша команда пролетит мимо плей-офф.

Видеообзор матча Греция – Нидерланды