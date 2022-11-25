На чемпионате мира 2022 года длится уже шестой игровой день. В третьем матче дня сошлись между собой лидеры группы А – Нидерланды и Эквадор, пишет 24 канал.

Следите с нами Англия – США: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Команды начали не слишком активно, но уже первый же выстрел в створ ворот оказался точным. После комбинации в центре перед штрафной Эквадора Классен сбросил под удар Гакпо.

Коди нашел момент для выстрела и поразил ближний угол ворот Галиндеса с линии штрафной. Для форварда ПСВ это уже второй гол на этом мундиале. В первом туре игрок открыл счет в игре с Сенегалом.

Видео гола Гакпо:

В другом матче 2 тура в группе А Сенегал выиграл у Катара со счётом 3:1. Для того чтобы не опуститься на третье место, эквадорцам нужно не проиграть голландцам в два и более мячей. В таком случае южноамериканцев в последнем туре устроит ничья.