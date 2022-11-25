На чемпіонаті світу 2022 триває вже шостий ігровий день. У третьому матчі дня зійшлись між собою лідери групи А – Нідерланди та Еквадор, пише 24 канал.

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Команди почали не надто активно, але вже перший же постріл у ствір воріт виявився влучним. Після комбінації в центрі перед карним майданчиком Еквадору Классен скинув під удар Гакпо.

Коді знайшов момент для пострілу і вразив ближній кут воріт Галіндеса з лінії карного майданчика. Для форварда ПСВ це вже другий гол на цьому Мундіалі. В першому турі гравець відкрив рахунок у грі з Сенегалом.

Відео голу Гакпо:

У іншому матчі 2 туру в групі А Сенегал виграв у Катара з рахунком 3:1. Для того, щоб не опуститись на третю сходинку, еквадорцям треба не програти голандцям у два і більше м'ячів. У такому випадку південноамериканців в останньому турі влаштує нічия.