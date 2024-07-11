Опять скандал из-за VAR: тренер Нидерландов оценил спорное пенальти для Англии

Вчера, 10 июля, состоялся второй полуфинал на Евро-2024 между Англией и Нидерландами. Главный арбитр матча принял неоднозначное и спорное решение.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал работу бригады арбитров в полуфинале Евро-2024. Наставник заявил, что система VAR разрушает футбол как игру.

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Матч Англия – Нидерланды

Сборная Англии победила голландцев со счетом 2:1, на последних минутах матча гол забил Олли Уоткинс. Первыми счет в матче открыли Нидерланды, на седьмой минуте матча мощным ударом Хави Симонс пробил кипера "трех львов" Пикфорда.

В первом тайме англичане сравняли счет, Гарри Кейн точно пробил с 11-метровой отметки. Эпизод с пенальти привел к большому количеству критики и хейта в сторону главного рефери и VAR.

Сначала нападающий сборной Англии Гарри Кейн пробил по мячу, а затем Дензел Дюмфрис врезался в его ногу. Главный арбитр встречи Цвайер не указал на 11 метров, но после подсказки со стороны рефери, которые сидели на VAR изменил свое решение.

По моему мнению, это не пенальти. Он хотел лишь сыграть в мяч. Кейн пробил по воротам, а тогда их ноги столкнулись. Я считаю, что мы не можем играть нормально в футбол, и все это из-за VAR. Это убивает футбол,

– сказал Куман.

Официально в УЕФА этот эпизод не комментировали, поэтому рефери VAR Данкерт не объяснял свое решение.

Согласно рекомендациям VAR, пенальти можно назначить, если рефери считает, что контакт был грубым и навредил здоровью футболиста.

Финал Евро-2024 состоится 14 июля в 22:00 (по киевскому времени) на стадионе "Олимпийский" в Берлине. За золото турнира сыграют Испания и Англия. На прошлом Евро "львы" доходили до финала, но проиграли в серии пенальти итальянцам.