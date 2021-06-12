В Нидерландах разочарованы назначением Франка де Бура тренером сборной, – Левченко

Первый матч на Евро-2020 сборная Украины проведет 13 июня против сборной Нидерландов. Бывший футболист "сине-желтых" Евгений Левченко, который выступал в Нидерландах и сейчас там живет, поделился своими впечатлениями о наставнике сборной Нидерландов Франке де Буре.

Франк де Бур на посту главного наставника сборной Нидерландов не так и давно. Его назначили в сентябре 2020 года.

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Многие в Нидерландах со скепсисом отнеслись к такому назначению. Все из-за неудачных предыдущих тренерских "достижений" Франка де Бура.

Все в Нидерландах очень расстроились, когда назначили Франка де Бура. Все знают, как он провалил работу со многими командами, но приняли как данность то, что Франк де Бур стал тренером национальной сборной. Если посмотреть глобально, то голландская сборная не играет в тот футбол, которым мы наслаждаемся. Даже футболисты в некоторых интервью, говорят, что они играют по-другому. Это говорит о тактике Франка де Бура, которая более сдержанна,

– рассказал Евгений Левченко.

Тренерская карьера Франка де Бура

Стоит отметить, что Франк де Бур начал свою тренерскую карьеру еще в 2008 году. Тогда он работал помощником в Аяксе, а параллельно – помощником тренера в сборной Нидерландов.

В 2010 году он самостоятельно возглавил Аякс. И привел команду к четырем подряд чемпионствам в Нидерландах (в 2011 – 2014 годах). Но после того, как дважды проиграл борьбу за чемпионство ПСВ, покинул клуб.

Далее в карьере Франка де Бура произошли два провальных назначения, которые закончились его быстрыми отставками:

в 2016 году возглавил итальянский Интер. Был уволен через 85 дней;

в 2017 году возглавил английский Кристал Пэлас. Был уволен через 78 дней. За четыре стартовых тура его команда не набрала ни одного очка и не забила ни одного гола.

В конце 2018 года Франк де Бур согласился возглавить американскую Атланту Юнайтед. С командой он даже выиграл открытый кубок США в 2019 году. И дошел до финала плей-офф конференции. Но потом была пандемия коронавируса. А после возобновления чемпионата его команда проиграла три матча (и не забила ни одного гола), поэтому Франк де Бур покинул США досрочно.

Франка де Бура назначили наставником сборной Нидерландов 23 сентября 2020 года. Под его руководством команда не сумела одержать победу в группе Лиги наций.

Отбор на чемпионат мира 2022 года команда начала с неожиданного поражения от Турции со счетом 4:2.