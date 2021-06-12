Франк де Бур на посаді головного наставника збірної Нідерландів не так і давно. Його призначили у вересні 2020 року.

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Багато хто в Нідерландах зі скепсисом поставилися до такого призначення. Все через невдалі попередні тренерські "здобутки" Франка де Бура.

Всі в Нідерландах дуже засмутилися, коли призначили Франка де Бура. Всі знають, як він провалив роботу з багатьма командами, але прийняли як даність те, що Франк де Бур став тренером національної збірної. Якщо подивитися глобально, то голландська збірна не грає в той футбол, яким ми насолоджуємося. Навіть футболісти в деяких інтерв'ю, кажуть, що вони грають по-іншому. Це говорить про тактику Франка де Бура, яка більш стримана,

– розповів Євген Левченко.

Тренерська кар'єра Франка де Бура

Варто відзначити, що Франк де Бур розпочав свою тренерську кар'єру ще у 2008 році. Тоді він працював помічником в Аяксі, а паралельно – помічником тренера у збірній Нідерландів.

У 2010 році він самостійно очолив Аякс. І привів команду до чотирьох поспіль чемпіонств в Нідерландах (у 2011-2014 роках). Та після того, як двічі програв боротьбу за чемпіонство ПСВ, покинув клуб.

Далі в кар'єрі Франка де Бура сталися два провальні призначення, які закінчилися його швидкими відставками:

у 2016 очолив італійський Інтер. Був звільнений через 85 днів;

у 2017 році очолив англійський Крістал Пелес. Був звільнений через 78 днів. За чотири стартові тури його команда не набрала жодного очка і не забила жодного голу.

Наприкінці 2018 року Франк де Бур погодився очолити американську Атланта Юнайтед. З командою він навіть виграв відкритий кубок США у 2019 році. І дійшов до фіналу плей-офф конференції. Та потім була пандемія коронавірусу. А після відновлення чемпіонату його команда програла три матчі (і не забила жодного голу), тому Франк де Бур покинув США достроково.

Франка де Бура призначили наставником збірної Нідерландів 23 вересня 2020 року. Під його керівництвом команда не зуміла здобути перемогу у групі Ліги націй.

Відбір на чемпіонат світу 2022 року команда розпочала з неочікуваної поразки від Туреччини з рахунком 4:2.