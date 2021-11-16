В Нидерландах команды пробили 66 пенальти: определить победителя помог VAR на телефоне

В кубковом поединке юношеских футбольных команд Зютфен и Спарта Энсхеде для определения победителя понадобилась серия пенальти, которая насчитывала 66 ударов.

Причем перед последним ударом рефери пришлось прибегнуть к помощи VAR, который фиксировался на мобильный телефон.

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Невероятная развязка матча

Команды U-17 завершили поединок ничьей 2:2, но затем на поле произошло настоящее безумие. Целых 66 ударов в серии послематчевых пенальти понадобилось, чтобы определить победителя.

Примечательно, что 65-й удар в исполнении игрока "Спарты Энсхеде" сначала был засчитан как гол, однако рефери после просмотра видеоповтора (вместо VAR использовали мобильный телефон линейного рефери) отменил взятие ворот и серия 11-метровых продолжилась.

Зютфен реализовал 66-ю попытку и одержал победу в этой фантастической серии со счетом 26:25. Тренер гостевой команды даже пошутил, что серия пенальти длилась как весь второй тайм.

Видео решающего удара