Причому перед останнім ударом рефері довелося вдатися до допомоги VAR, який фіксувався на мобільний телефон.

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Неймовірна розв'язка матчу

Команди U-17 завершили поєдинок нічиєю 2:2, але потім на полі відбулося справжнє божевілля. Цілих 66 ударів у серії післяматчевих пенальті знадобилося, щоб визначити переможця.

Примітно, що 65-й удар у виконанні гравця "Спарти Енсхеде" спочатку був зарахований як гол, проте рефері після перегляду відеоповтору (замість VAR використали мобільний телефон лінійного рефері) скасував взяття воріт і серія 11-метрових продовжилася.

Зютфен реалізував 66-ту спробу і здобув перемогу у цій фантастичній серії з рахунком 26:25. Тренер гостьової команди навіть пожартував, що серія пенальті тривала як весь другий тайм.

Відео вирішального удару