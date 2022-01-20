Как сказал игрок, Шевченко выполнял роль мотиватора. А вот теоретической частью больше занимались его помощники – Андреа Мальдера и Мауро Тассотти.

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Чему научил Шевченко? Трудно сказать. Мне, наверное, больше помогал его штаб, потому что там были два итальянца. Малдера очень помог в игре на поле: как открываться, как перестраиваться, как получать мяч. Та схема, которая была в сборной Украины, очень подобна той, по которой играет сейчас Шахтер. Когда мне это все объяснили, то, приехав в Шахтер, мне уже было намного легче,

– заявил он.

По словам молодого игрока, Шевченко очень уважают за его футбольные заслуги, но он не смог вынести ничего от Андрея Николаевича как тренера. Судаков подчеркнул его умение мотивировать, что позволяло завести команду в нужный момент.

Судаков в сборной Украины: что известно