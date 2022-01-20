Як сказав гравець, Шевченко виконував роль мотиватора. Натомість теоретичною частиною більше займалися його помічники – Андреа Мальдера та Мауро Тассотті.

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Чому навчив Шевченко? Важко сказати. Мені, напевно, більше допомагав його штаб, бо там були два італійці. Малдера дуже допоміг у грі на полі: як відкриватися, як перебудовуватися, як отримувати м'яч. Та схема, яка була у збірній України, дуже подібна до тієї, за якою грає зараз Шахтар. Коли мені це все пояснили, то, приїхавши до Шахтаря, мені вже було набагато легше,

– заявив він.

За словами молодого гравця, Шевченка дуже поважають за його футбольні заслуги, але він не зміг винести нічого від Андрія Миколайовича як тренера. Судаков підкреслив його вміння мотивувати, що дозволяло завести команду у потрібний момент.

Судаков у збірній України: що відомо