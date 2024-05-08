Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от поединка против китайца Чжана Чжилея. Бой состоится 1 июня 2024 года в Эр-Рияде.
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Уайлдер о бое против Чжилея
"Довольно, мистер славный парень. "Бронзовый бомбардировщик" вернулся. Мне нравится драться с парнями, которые превосходят меня. Я покажу, что могу делать все еще на самом высоком уровне.
Когда я его уничтожу, то снова окажусь наверху. Чжан, мне жаль, что на моем пути оказался ты. В моей жизни произошла трансформация. В этом ничего личного. Это всего лишь бизнес. Я должен уничтожить тебя самым ярким образом. Тебя ничего не ждет, кроме боли", – заявил Уайлдер.
Чжилей в 2019 году владел титулами WBA, WBO, IBF, IBO, которые отобрал у британца Энтони Джошуа. В последних двух боях Чжан победил Джо Джойса, а перед этим уступил Филиппу Хрговичу