Колишній чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер поділився очікуваннями від поєдинку проти китайця Чжана Чжилея. Бій відбудеться 1 червня 2024 року в Ер-Ріяді.

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Вайлдер про бій проти Чжилея

"Досить, містере славний хлопець. "Бронзовий бомбардувальник" повернувся. Мені подобається битися з хлопцями, які перевершують мене. Я покажу, що можу робити все ще на найвищому рівні.

Коли я його знищу, то знову опинюся нагорі. Чжан, мені шкода, що на моєму шляху виявився ти. У моєму житті відбулася трансформація. У цьому нічого особистого. Це лише бізнес. Я повинен знищити тебе найяскравішим чином. На тебе нічого не чекає, крім болю", – заявив Вайлдер.

До слова. 38-річний американець вміє і любить вкладати спати суперників. Деонтей здобув 42 дострокові перемоги. Але в той же час двічі він програв нокаутом британцеві Тайсону Ф'юрі.

Чжилей у 2019 році володів титулами WBA, WBO, IBF, IBO, які відібрав у британця Ентоні Джошуа. В останніх двох боях Чжан переміг Джо Джойса, а перед цим поступився Філіпу Хрговичу