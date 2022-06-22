НХЛ поддержала благотворительный хоккейный фонд из Украины

Мировое спортивное сообщество не перестает стоять на стороне украинского спорта, его спортсменов и Ассоциаций. В этот раз ведущая Национальная хоккейная лига (НХЛ) поддержала благотворительный фонд Украины.

Ведущая хоккейная лига на стороне Украины

Самая уставная хоккейная лига мира сделала призыв в поддержку Украины. Прессслужба НХЛ выложила на своей официальной странице в инстаграмме видеоролик, которым призвала помочь благотворительному фонду "Украинская хоккейная мечта".

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Этот хоккейный фонд из Украины собирает средства для восстановления поврежденных ледовых арен нашей страны. Цель этого сбора – 10 миллионов долларов.

Благотворительный фонд "Украинская хоккейная мечта" стремится создать дорожную карту будущего для украинских детей, где хоккей предоставляет возможности и разнообразный жизненный опыт. Их цель – собрать 10 миллионов долларов для реконструкции ледовых арен, запуска образовательных программ и продвижения хоккея среди детей,

– говорится в публикации.

Перечислить средства в благотворительный фонд может абсолютно каждый. Достаточно оставить свое пожертвование на сайте по ссылке.

Видеоролик благотворительного фонда

Цели фонда

сохранение украинского хоккея во время войны;

восстановление разрушенных ледовых арен;

налаживание работы хоккейных школ;

запуск работы образовательных программ;

организация детских и юношеских соревнований;

популяризация хоккея среди детей.

До полномасштабного вторжения России в Украину программа президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планировала в мирное время построить 19 новых ледовых арен. Их ориентировочная стоимость должна была составить 5,4 миллиарда гривен.