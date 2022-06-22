НХЛ поддержала благотворительный хоккейный фонд из Украины
Источник:инстаграмм НХЛ
Мировое спортивное сообщество не перестает стоять на стороне украинского спорта, его спортсменов и Ассоциаций. В этот раз ведущая Национальная хоккейная лига (НХЛ) поддержала благотворительный фонд Украины.
Ведущая хоккейная лига на стороне Украины
Самая уставная хоккейная лига мира сделала призыв в поддержку Украины. Прессслужба НХЛ выложила на своей официальной странице в инстаграмме видеоролик, которым призвала помочь благотворительному фонду "Украинская хоккейная мечта".
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Этот хоккейный фонд из Украины собирает средства для восстановления поврежденных ледовых арен нашей страны. Цель этого сбора – 10 миллионов долларов.
Благотворительный фонд "Украинская хоккейная мечта" стремится создать дорожную карту будущего для украинских детей, где хоккей предоставляет возможности и разнообразный жизненный опыт. Их цель – собрать 10 миллионов долларов для реконструкции ледовых арен, запуска образовательных программ и продвижения хоккея среди детей,
– говорится в публикации.
Видеоролик благотворительного фонда
Цели фонда
- сохранение украинского хоккея во время войны;
- восстановление разрушенных ледовых арен;
- налаживание работы хоккейных школ;
- запуск работы образовательных программ;
- организация детских и юношеских соревнований;
- популяризация хоккея среди детей.
До полномасштабного вторжения России в Украину программа президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планировала в мирное время построить 19 новых ледовых арен. Их ориентировочная стоимость должна была составить 5,4 миллиарда гривен.