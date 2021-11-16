НХЛ может отказаться от Олимпиады-2022: лига обеспокоена ситуацией с COVID-19

Национальная хоккейная лига заявила, что сейчас участие хоккеистов на Олимпиаде-2022 под вопросом. Лига обеспокоена ростом заболеваний коронавирусом.

Большое количество заболеваний в НХЛ

В НХЛ беспокоятся о здоровье своих хоккеистов, поэтому рассматривают вариант – отказаться от поездки в Пекин.

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Напомню, что НХЛ и профсоюз игроков могут до 10 января отказаться от участия в Олимпийских играх, если количество отложенных игр увеличится в течение следующих двух месяцев. Что, вероятно, может произойти,

– написал журналист в своем твиттере.

В НХЛ заявили, что лига имеет право запретить ехать хоккеистам в Пекин. Поводом для этого может быть ухудшение ситуации с заболеванием коронавирусом, а также возникновения угрозы здоровью и безопасности игроков или любая другая причина, которая может требовать такого решения.

Если лига отправится на Олимпиаду, то регулярный чемпионат НХЛ будет приостановлен 6 февраля, а возобновится он 23 февраля.

Зимние Олимпийские Игры-2022 состоятся в Пекине и продлятся с 4 по 20 февраля.