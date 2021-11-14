У хоккеиста подозрение на сотрясение мозга

Жуткий инцидент произошел на 20-й минуте первого периода. Капитану "Ред Вингс" Дилану Ларкину удался отличный прорыв к воротам Монреаля.

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Когда лидер Детройта хотел нанести удар, его толкнул защитник Монреаля Джефф Питри. Ларкин сразу потерял координацию и на бешеной скорости влетел в ворота Джейка Аллена.

От удара у голкипера Монреаля слетел шлем. Из-за травмы вратарь не смог продолжить поединок. Есть подозрение, что у Аллена сотрясение мозга. Ларкин продолжил игру.

Внимание. Поединок в рамках НХЛ завершился тяжелой победой Детройта со счетом 3:2. Ларкин оформил две шайбы в ворота Монреаля. "Ред Вингс" забили все голы после того, как Аллен покинул вратарскую позицию в Монреале.