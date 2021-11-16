Большое количество заболеваний в НХЛ
В НХЛ беспокоятся о здоровье своих хоккеистов, поэтому рассматривают вариант – отказаться от поездки в Пекин.
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Напомню, что НХЛ и профсоюз игроков могут до 10 января отказаться от участия в Олимпийских играх, если количество отложенных игр увеличится в течение следующих двух месяцев. Что, вероятно, может произойти,
– написал журналист в своем твиттере.
В НХЛ заявили, что лига имеет право запретить ехать хоккеистам в Пекин. Поводом для этого может быть ухудшение ситуации с заболеванием коронавирусом, а также возникновения угрозы здоровью и безопасности игроков или любая другая причина, которая может требовать такого решения.
Если лига отправится на Олимпиаду, то регулярный чемпионат НХЛ будет приостановлен 6 февраля, а возобновится он 23 февраля.