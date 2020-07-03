Перерваний через пандемію коронавірусу сезон НХЛ 2019/2020 планують дограти. Керівництво ліги узгоджує останні деталі щодо відновлення матчів регулярного чемпіонату.

Деталі відновлення НХЛ

Інсайдер видання TSN Боб Маккензі опублікував ймовірний план завершення сезону НХЛ-2019/20.

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За його інформацією, Ліга та Асоціація гравців продовжують переговори про формат відновлення сезону.

Тренувальні табори команд можуть відкритися вже 13 липня.

26 липня клуби покинуть свої бази і відправляться у два міста, які будуть приймати всі завершальні матчі.

Ймовірно, всі поєдинки НХЛ будуть у канадських Торонто та Едмонтоні.

1-го серпня розпочнуться серії плей-офф. 10 або 11 серпня відбудеться лотерея за загальний перший вибір драфту НХЛ-2020.

Він дістанеться одній з тих, хто програв у кваліфікації команд.

Очікується, що володар Кубка Стенлі визначиться на початку жовтня. У тому ж місяці пройде церемонія драфту.

Ринок вільних агентів в такому випадку відкриється 1 листопада.