Н'Голо Канте решил заняться денежной деятельностью. Французский игрок уже уходит от серьезного уровня футбола.

Н'Голо Канте готовится приобрести футбольный клуб из третьего дивизиона Бельгии. Игрок практически закрыл все вопросы.

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Занялся серьезными делами

Одноклубник Михаила Мудрика понемногу удаляется от футбола высокого уровня. Сначала французский исполнитель решил завершить с карьерой на самом высоком уровне и перебраться в состояние Аль-Иттихада, где Канте сможет спокойно демонстрировать свой класс и получать за это солидные суммы. Кстати, в состояние саудовского коллектива присоединился партнер Н'Голо по сборной Карим Бензема.

Однако на таком заработке француз решил не останавливаться, поскольку футболист Челси решил приобрести бельгийский клуб Виртон, по итогам прошедшего сезона вылетевший в третий дивизион местного первенства. Более того, Канте уже лично ездил на базу команды, чтобы оценить инфраструктуру клуба, а также подал предложение о покупке контрольного пакета акций команды, которое нынешний владелец Флавио Бекка удовлетворил. К тому же Бельгийская федерация футбола уже проинформирована о процессе продажи Виртона, поэтому сейчас идет оформление всех необходимых документов, чтобы Канте стал владельцем клуба.

Карьера Н'Голо Канте