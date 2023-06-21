Роналду схватился за голову: еще один звездный игрок присоединился к саудовскому клубу Бензема
Источник:Аль-Иттихад
Карим Бензема не будет сам скучать в Саудовской Аравии. А вот Криштиану Роналду получил еще один серьезный соперник.
Н'Голо Канте официально перебрался в Аль-Иттихад. Французский футболист получит ряд привилегий в новом клубе.
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Реализовывают задуманное
Н'Голо Канте, у которого завершился контракт с лондонский Челси, оказался в саудовском коллективе даром. Аль-Иттихад заключил соглашение с французским футболистом до 2027 года. Застенчивый опорник будет получать 25 миллионов евро заработной платы в год в состоянии чемпиона Саудовской Аравии. Более того, кроме заработанных 100 миллионов евро за 4 года в новоиспеченном клубе, Канте также получит прибыль от коммерческих соглашений и реализации имиджевых прав.
Н'Голо представят в Аль-Иттихаде в начале июля, однако уже известно, что французский футболист выбрал себе седьмой номер на спину. Также следует напомнить, что к состоянию "тигров" ранее присоединился обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема. Раньше ходили слухи, что Саудовская Аравия собирается купить ряд звездных футболистов и разбрасывать их по разным тамошним коллективам., чтобы сделать свою лигу более привлекательной. Любители футбола уже смогут увидеть борьбу между Криштиану Роналду и Каримом Бенземой с Н'Голо Канте.
Карьера французского опорника
- Футболист, всегда отличавшийся своей скромностью, начал свой путь во Франции, где успел поиграть за Булонь и Кан, а оттуда уже перешел к Лестеру, в состоянии которого добился сказочного результата – чемпионства АПЛ. Н'Голо внес огромный вклад в получение своей команды, а сравнивали его с самим Клодом Макелеле.
- После этого за Канте заговорили по всему миру, им начали интересоваться ведущие клубы Европы, однако он перебрался в ряды лондонского Челси, заплатившего за футболиста 35,8 миллиона евро (высший ценник, висевший на Канте – 100 миллионов евро). В состоянии "аристократов" француз становился чемпионом и обладателем Кубка Англии, выигрывал Лигу Европы и Лигу чемпионов, поднимал над головой Суперкубок Европы и торжествовал на клубном чемпионате мира.
- За столичный коллектив Канте провел 269 поединков, в которых забил 13 голов и отдал 16 ассистов.
- После того, как Канте, кстати, со сборной Франции выигрывал чемпионат мира и становился вице-чемпионом Евро, получил травму. то он потерял место в основном составе Челси, что и повлияло на его дальнейшую карьеру, то есть переход в Саудовскую Аравию.