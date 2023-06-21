Роналду схватился за голову: еще один звездный игрок присоединился к саудовскому клубу Бензема

Карим Бензема не будет сам скучать в Саудовской Аравии. А вот Криштиану Роналду получил еще один серьезный соперник.

Н'Голо Канте официально перебрался в Аль-Иттихад. Французский футболист получит ряд привилегий в новом клубе.

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Реализовывают задуманное

Н'Голо Канте, у которого завершился контракт с лондонский Челси, оказался в саудовском коллективе даром. Аль-Иттихад заключил соглашение с французским футболистом до 2027 года. Застенчивый опорник будет получать 25 миллионов евро заработной платы в год в состоянии чемпиона Саудовской Аравии. Более того, кроме заработанных 100 миллионов евро за 4 года в новоиспеченном клубе, Канте также получит прибыль от коммерческих соглашений и реализации имиджевых прав.

Н'Голо представят в Аль-Иттихаде в начале июля, однако уже известно, что французский футболист выбрал себе седьмой номер на спину. Также следует напомнить, что к состоянию "тигров" ранее присоединился обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема. Раньше ходили слухи, что Саудовская Аравия собирается купить ряд звездных футболистов и разбрасывать их по разным тамошним коллективам., чтобы сделать свою лигу более привлекательной. Любители футбола уже смогут увидеть борьбу между Криштиану Роналду и Каримом Бенземой с Н'Голо Канте.

Карьера французского опорника