"У меня есть инстинкт": Нганну рассказал, за счет чего может победить Джошуа

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну неожиданно ворвался в мир бокса, проведя конкурентный бой против Тайсона Фьюри. Вскоре звезда ММА во второй раз выйдет на боксерский ринг.

Британская звезда хевивейта Энтони Джошуа полностью оправился после двух неожиданных поражений от Александра Усика, который забрал у него пояса WBA, WBO, IBF, IBO. Эй Джей нацелен вернуть чемпионские титулы, но сначала ему нужно одолеть экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

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Нганну верит в победу над Джошуа

Подавляющее большинство экспертов и болельщиков уверены в победе Джошуа. Впрочем, Нганну верит в свой триумф.

У меня нет никакого боевого опыта в боксе, в отличие от моего соперника. Мне придется использовать свой боевой дух. Пусть у меня нет опыта, но я умею драться. У меня есть инстинкт и так далее. Я верю в себя, – сказал Нганну.

Единственный боксерский поединок Фрэнсиса Нганну состоялся 28 октября 2023 года против чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Нганну был близок к победе: он отправил соперника в нокдаун, однако все же проиграл разделенным решением судей.

Джошуа провел на профессиональном ринге 30 поединков, из которых 27 выиграл и потерпел три поражения. Два боя Энтони проиграл по очкам украинцу Александру Усику, потеряв все вышеупомянутые пояса.