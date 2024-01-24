Непобедимый боксер из Украины помогает сопернику Джошуа в клубе "Железного Майка"

В середине января 2024 года состоялась пресс-конференция, на которой официально объявили о бое между британским боксером Энтони Джошу и суперзвездой ММА Фрэнсисом Нганну. Участие в подготовке к этому противостоянию также принимает украинский боксер.

Речь идет об украинском боксере Александре Захожем, который уже не впервые появляется в тренировочном лагере Фрэнсиса Нганну. Украинец уже помогал бывшему чемпиону UFC во время его подготовки к выставочному шоу против Тайсона Фьюри, который в феврале 2024-го поразится с Александром Усиком за звание абсолюта в хевивейте.

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Украинец снова в лагере бывшего чемпиона UFC

Бой между Нганну и Энтони Джошуа состоится месяцем позже – 8 марта, но также в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.

Захожий выложил общую фотографию с Нганну, добавив мотивационную подпись.

У каждого есть план, пока он не получит по зубам, – Майк Тайсон,

– подписал под фото Александр.

Такая надпись от украинца, по всей видимости, не просто так. Ведь Захожий похвастался фотографией с Френисом из боксерского клуба "Железного Майка" в Эр-Рияде.

Вспомним, что Фрэнсис чуть ли не стал автором сенсации. Нганну был близок к тому, чтобы нанести "Цыганскому королю" поражения в поединке, состоявшемся 28 октября. Фьюри даже побывал в нокдауне, но победил. Как раз в андеркарде этого противостояния свой бой должен был провести и Захожий, но Александр отказался драться против соперников из вражеской страны. А оппонентов из других стран ему просто не нашли.

Что касается Джошуа, то Энтони в конце декабря 2023 года убедительно победил Отто Валлина. А до этого потерпел два поражения от украинского чемпиона мира Александра Усика. В предстоящем поединке Энтони снова будет украинский след, но не прямого характера, а только в лагере соперника.