Невиданный спрос на полтавчан: лидерами Ворсклы интересуются Шахтер и клуб Серии А

Полтавская Ворскла этим летом может недосчитаться нескольких ключевых футболистов. Впрочем, вполне возможно, что за двух игроков удастся получить хорошую компенсацию.

К лидеру нападения Ворсклы Руслану Степанюку, который покинет клуб, проявляют интерес Металлист 1925 и Верес. Многое будет зависеть от того, какая из этих команд сохранит прописку в УПЛ.

Читайте также Шахтер провел тренировку для людей и военных с ампутированными конечностями: теплые фото

Спрос на юных талантов Ворсклы

Также в Ворскле могут распрощаться с универсалом Ильей Крупским, но при условии, что в клуб поступит достойное финансовое предложение. Последним клубом, который проявляет интерес к перспективному полтавчанину, является итальянский Торино.

Еще один игрок, на трансфере которого Ворскла может хорошо заработать – вратарь Павел Исенко. За ним продолжает внимательно следить чемпион Шахтер.

Отметим, что 20-летний Павел Исенко провел в прошлом сезоне 35 матчей, в которых пропустил 51 гол. 9 раз он сумел сохранить ворота в неприкосновенности.

19-летний Илья Крупский забил один мяч и отдал три ассиста в 29 поединках. И в Исенко, и в Крупского есть опыт игр в квалификации Лиги конференций.