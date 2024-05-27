До лідера нападу Ворскли Руслана Степанюка, який залишить клуб, проявляють інтерес Металіст 1925 та Верес. Багато буде залежати від того, яка з цих команд збереже прописку в УПЛ.

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Попит на юних талантів Ворскли

Також у Ворсклі можуть розпрощатися з універсалом Іллею Крупським, але за умови, що до клубу надійде гідна фінансова пропозиція. Останнім клубом, який проявляє інтерес до перспективного полтавця, є італійський Торіно.

Ще один гравець, на трансфері якого Ворскла може добре заробити – воротар Павло Ісенко. За ним продовжує уважно слідкувати чемпіон Шахтар.

Зазначимо, що 20-річний Павло Ісенко провів у минулому сезоні 35 матчів, у яких пропустив 51 гол. 9 разів він зумів зберегти ворота в недоторканності.

19-річний Ілля Крупський забив один м'яч та віддав три асисти в 29 поєдинках. І в Ісенка, і в Крупського є досвід ігор у кваліфікації Ліги конференцій.