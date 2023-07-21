Шахтер подписал легионера, не сыгравшего ни одного матча на взрослом уровне

Донецкий Шахтер снова вернулся в бразильский вектор. "Горняки" подписали результативного воспитанника академии Сан-Паулу Невертона.

С последних дней "горняки" оформили уже второй трансфер легионера. 21 июля донецкий клуб объявил о подписании 18-летнего Невертона, до этого игравшего только в родной Бразилии.

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Как в старые и добрые времена

Футболист заключил контракт с Шахтером до конца июня 2028 года.

Напомним, что 19 июля дончане подписали тоже 5-летний контракт с 21-летним защитником Педринью.

Донецкому клубу нужно что-то менять. Ведь после прихода в тренерское кресло Патрика ван Леувена команда никак не может победить – мировое и два разгромных поражения. После чего Георгий Судаков решил впасть в ностальгию и вспомнил чемпионство Шахтера при Игоре Йовичевиче.

22 июля дончане сыграют в товарищеском матче против Утрехта. Первый поединок "горняков" в новом сезоне УПЛ-2023/2024 состоится уже 29 июля против харьковского Металлиста 1925 года.

Что известно о бразильском новичке Шахтера