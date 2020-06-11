Баскетболист Иван Ткаченко прекрасно проявил себя на чемпионате мире 3х3. По версии FIBA данк украинца является одним из претендентов на лучший бросок десятилетия в мире.

Данк попал в число 32 лучших данков с 2010 по 2020 годы, сообщает FIBA. Голосование проходит на официальном сайте.

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Невероятный данк

Яркий данк украинец выполнил во время матча чемпионата мира 2019 по баскетболу 3х3 U-23 против Катара. Ткаченко в таранном стиле продавил соперника и положил мяч сверху в корзину.

Добавим, что сборная Украины стала серебряным призером турнира, а данк Ткаченко стал самым ярким моментом соревнований.

Первым конкурентом украинца в голосовании за лучший данк десятилетия стал немец Даниэль Тайс.

Эффектный бросок Ивана Ткаченко смотрите видео