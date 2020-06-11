Президент баскетбольного клуба "Панатинаикоса" Димитрис Яннакопулос вместе с охранниками устроил погром в кафе болельщика. Фанаты не медлили с ответом и совершили нападение на дом президента.

Ранее владелец клуба Димитрис Яннакопулос и его охранники устроили в кафе авторитетного болельщика команды, сообщает греческое издание Sport24. Нападение стало ответом от болельщиков.

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Нападение на дом президента

Президент опубликовал видео в своем Instagram.

Часть фанатов была вооружена ножами. Нападавшие скрылись с места преступления до приезда полиции.

Яннакопулос рассказал, что узнал имена нескольких людей. Одним из главных руководителей нападения оказался болельщик по прозвищу "Пао".

Сейчас дом Димитриса находится под охраной.

Запись с камеры наблюдения в кафе, принадлежащей болельщику, выложили в YouTube. На видео владелец клуба вместе с охраной устроил погром в заведении. Беспорядки переросли в драку на улице.

Погром от владельца клуба смотрите видео