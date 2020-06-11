Месть за погром: фанаты ведущего клуба устроили нападение на особняк президента – видео
Президент баскетбольного клуба "Панатинаикоса" Димитрис Яннакопулос вместе с охранниками устроил погром в кафе болельщика. Фанаты не медлили с ответом и совершили нападение на дом президента.
Ранее владелец клуба Димитрис Яннакопулос и его охранники устроили в кафе авторитетного болельщика команды, сообщает греческое издание Sport24. Нападение стало ответом от болельщиков.
Читайте также Легендарный Майкл Джордан выложит круглую сумму на борьбу с расизмом
Нападение на дом президента
Президент опубликовал видео в своем Instagram.
Часть фанатов была вооружена ножами. Нападавшие скрылись с места преступления до приезда полиции.
Яннакопулос рассказал, что узнал имена нескольких людей. Одним из главных руководителей нападения оказался болельщик по прозвищу "Пао".
Сейчас дом Димитриса находится под охраной.
Запись с камеры наблюдения в кафе, принадлежащей болельщику, выложили в YouTube. На видео владелец клуба вместе с охраной устроил погром в заведении. Беспорядки переросли в драку на улице.
Погром от владельца клуба смотрите видео